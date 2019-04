Após agressão, ex-paquita Ana Paula Almeida ganha medida protetiva contra o marido e revela apoio de Xuxa: - Deixou um segurança comigo

17/04/2019 | 16:11



Ana Paula Almeida, mais conhecida por ser uma ex-paquita da Xuxa, a Pituxita, acusou o marido José Roberto Barbosa, de agressão. A atriz usou o Stories para mostrar os machucados e, depois, por meio de sua assessoria, deu mais detalhes do ocorrido.

Agora, em entrevista ao Fofocalizando, o advogado de Ana Paula, Sylvio Guerra, informou que já conseguiu uma medida protetiva pra ele não se aproximar mais dela. Ou seja, até o final desta quarta-feira, dia 17, José Roberto vai ser obrigado a tirar todas as suas coisas do local onde ambos moravam juntos.

Além disso, o representante da atriz informou que José é réu reincidente, ou seja, em junho de 2018, Ana Paula já havia conseguido uma medida protetiva contra ele, após sofrer agressões e até mesmo uma ameaça de morte.

Em relação ao vídeo divulgado por José, ele acusou Ana Paula de agressão, já que ela supostamente arrancou um celular da mãe dele - minutos antes de ser agredida. Mas ela explicou o seu lado da história:

- Fui pegar o telefone porque ele tava falando coisas que não era verdade, disse.

Além disso, contou que Xuxa, com quem mantém contato até hoje, demonstrou apoio à ela:

- Ela disse o que uma amiga, mãe e irmã falaria, né? Inclusive deixou um segurança comigo (...) Ela disse: você vai ter forças pra denunciar e falar e qualquer coisa estou aqui, disse, dando a entender que Xuxa emprestou um guarda-costas para a amiga.

O advogado ainda declarou que o juiz, que vai cuidar do caso, informou que esse tipo de situação indica que José Roberto não tinha apenas a intenção de agredir, mas sim, de até mesmo cometer um feminicídio.

Complicado, né?

Nessa quinta-feira, dia 17, Ana ainda divulgou uma foto ao lado do filho, Davi, que é fruto da relação com José. No clique, ela escreveu:

Com você, por você e sempre você! Te amo, meu filho!