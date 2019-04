Menino raspa cabeça dos irmãos mais novos com barbeador e viraliza; assista

17/04/2019 | 15:30



A norte-americana Stephanie Plucknette compartilhou no Instagram sua surpresa ao ver os filhos com partes do cabelo raspado no último sábado, 13, em Nova York, nos Estados Unidos.

Tudo começou quando o menino mais velho, Teddy, encontrou um barbeador elétrico e decidiu dar um novo corte de cabelo para os irmãos Eloise e Freddy - sem que a mãe soubesse.

Apesar da boa intenção, o garotinho arrancou tufos de cabelo, o que levou Stephanie a raspar a cabeça das três crianças para os pelos nascerem sem falhas.

Apesar de não terem gostado da aparência, as crianças se mostraram calmas no vídeo e levaram tudo na brincadeira. "Você gostou do seu corte de cabelo?", perguntou Stephanie . "Não", disse a filha. "É apenas cabelo, vai crescer de novo, está bem", consolou a mãe.

O tio das crianças, Ian Hagadorn, compartilhou os momentos no Twitter. Assista: