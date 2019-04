Clipe de Wesley Safadão pode ter indireta para a ex-esposa, Mileide Mihaile

17/04/2019 | 15:12



Wesley Safadão lançou recentemente o videoclipe de sua nova música, Igual Ela Só Uma. Acontece que os internautas, de tanto assistirem ao vídeo - o clipe está quase chegando à marca de três milhões de visualizações em poucos dias - começaram a fazer diversas especulações na internet. A canção, que fala de uma mulher que tenta uma investida em um homem que está em um relacionamento, é bem representada pelos atores Nando Rodrigues (fiel), Bruna Hamú (amada) e Carol Oliveira (a que tenta a traição). Mas essa historinha já é bem conhecida por quem acompanha Safadão - Hamú, a atual, era loira, enquanto Oliveira, a ex e 'amante', era morena. Será que isso tem algo a ver com as duas mulheres polêmicas da vida do cantor, Mileide Mihaile e Thyane Dantas?

Só eu que percebi que a e ex do clipe é MORENA e a atual do clipe é LOIRA?, questionou um internauta.

CHEIRINHO de indireta! Só eu percebi?, compactuou um segundo.

Música legal. Clipe também. Mas esta história está longe de acabar. Tem muito enredo para músicas novas, insinuou outro.

E aí, o que você achou?