Revista TIME divulga lista das 100 personalidades mais influentes de 2019, confira!

17/04/2019 | 15:11



A revista TIME divulgou nesta quarta-feira, dia 17, a lista das 100 personalidades mais influentes de 2019! Este ano, a publicação escolheu os artistas com base no impacto que eles têm no mundo, o que provavelmente os fará entrar na história e fazer com que seus respectivos trabalhos sejam lembrados, citados e reconhecidos no futuro. A TIME separou os nomes por categorias e cada pessoa foi descrita por outra pessoa conhecida mundialmente. Legal, né?

Na categoria Pioneiros, por exemplo, Sandra Oh foi o grande destaque. Ela recebeu uma homenagem de sua ex-chefe, Shonda Rhimes, com quem ela trabalhou em Grey's Anatomy, onde interpretou a cirurgiã cardiologista Cristina Yang. Confira a seguir o relato de Rhimes:

Um dos maiores presentes da minha vida criativa foi a oportunidade de escrever palavras que foram ditas por Sandra Oh. A razão é simples: Sandra Oh é uma virtuosa. Ela trata o diálogo como notas de música - cada palavra deve ser tocada, cada sílaba corretamente enfraquecida. Ela sempre foi uma atriz extraordinária. Sua linha de trabalho deixa isso claro. Dez anos de atuação da Dra. Cristina Yang em Grey's Anatomy fizeram com que o seu lugar no cenário da atuação fosse inegável. Sua premiada personagem Eve Polastri, de Killing Eve, a tornou lendária. Seu timing cômico é inestimável. Seu poço dramático é infinito. Seu talento é uma música para ser ouvida. Com seus personagens diferenciados, Sandra Oh escolheu destemidamente ocupar espaço em um universo que nem sempre criou espaço para ela. Agora, o poder de sua presença talentosa abre espaço para os outros. E isso é um presente para todo artista de cor que segue seus passos.

Já na categoria Artistas, quem ganhou relevância foi Dwayne Johnson, o The Rock. Ele foi elogiado por Gal Gadot, com quem trabalhou na franquia Velozes e Furiosos, onde dá vida ao agente especial Hobbs. Veja o texto de Gadot a seguir:

Não há ninguém em Hollywood como Dwayne Johnson, e certamente pouquíssimos que são tão ocupados. Se você teve o prazer de trabalhar com ele, como eu tive nos filmes de Velozes e Furiosos, você sabe que ele tem um coração enorme e que cria um ambiente no set cheio de calor e positividade. Dwayne é alguém que acredita que o céu é o limite e vai acima e além para se certificar de que ele dá 100% a cada dia, seja na academia, trabalhando com sua instituição de caridade (Dwayne Johnson Rock Foundation), seja com sua família e amigos, ou trabalhando em um novo projeto. Ele é a verdadeira personificação da ideia de que as pessoas podem esquecer o que você disse, as pessoas podem esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Dwayne sempre garante que as pessoas se sintam melhor quando ele está por perto.

Na categoria Ícones, quem se destacou foi Taylor Swift. Ela foi agraciada por Shawn Mendes, um de seus grandes amigos da indústria da música. Leia a declaração de Shawn a seguir:

Eu sou fã da Taylor Swift desde que me lembro. Mas não foi até eu encontrá-la e conhecê-la que eu entendi como ela é realmente maravilhosa. Taylor faz o trabalho de criar música para milhões de pessoas parecer fácil. Tudo vem dela - sua crença em magia e amor, e sua capacidade de ser tão honesta e crua quanto possível. Ela é a mestra de colocar a quantidade perfeita de pensamento em não pensar demais, e é por isso que a música dela se conecta muito bem. Tive a sorte de poder abrir um punhado de shows em seu estádio na turnê do disco 1989. E eu rapidamente aprendi que a magia de Taylor Swift não vem das luzes, dançarinos ou fogos de artifício (embora tudo isso seja incrível), mas da conexão eletrizante que ela tem com as pessoas que estão lá para vê-la. Há uma sensação esmagadora no ar. A sensação do seu coração batendo no peito de excitação - tanto que, quando chega "Love Story", tudo o que você quer fazer é pegar o telefone e mandar uma mensagem para todas as pessoas que você conhece para dizer o quanto você as ama. O sentimento é tão espesso que você sente que poderia estender a mão e agarrá-lo para sempre. Taylor faz qualquer um mais velho se sentir jovem novamente e qualquer jovem sente que pode fazer qualquer coisa. É tão raro e tão especial. Se há uma coisa que quero alcançar na minha carreira e vida, é isso.

Abaixo, confira os 100 mais influentes de 2019 em cada uma das categorias da TIME:

Pioneiros

Sandra Oh

Indya Moore

Marlon James

Chrissy Teigen

Massimo Bottura

Hasan Minhaj

Samin Nosrat

Ninja

Arundhati Katju e Menaka Guruswamy

Naomi Osaka

Leah Greenberg e Ezra Levin

Fred Swaniker

Lynn Nottage

Tara Westover

Adam Bowen e James Monsees

Barbara Rae-Venter

He Jiankui

Aileen Lee

Jay O'Neal e Emily Comer

Shep Doeleman

Artistas

Dwayne Johnson

Regina King

Khalid

Emilia Clarke

BTS

Brie Larson

Joanna e Chip Gaines

Ariana Grande

Mahershala Ali

Glenn Close

Rami Malek

Luchita Hurtado

Ozuna

dream hampton

Richard Madden

Yalitza Aparicio

Clare Waight Keller

Líderes

Nancy Pelosi

Donald Trump

Greta Thunberg

Andrés Manuel López Obrador

Alexandria Ocasio-Cortez

Jacinda Ardern

Juan Guaidó

Abiy Ahmed

Mitch McConnell

Brett Kavanaugh

Jane Goodall

Benjamin Netanyahu

Zhang Yiming

Hoesung Lee

William Barr

Pope Francis

Xi Jinping

Leana Wen

Imran Khan

Crown Prince Mohamed bin Zayed

Cyril Ramaphosa

Robert Mueller

Mahathir Mohamad

Matteo Salvini

Jair Bolsonaro

Zhang Kejian

Ícones

Taylor Swift

Michelle Obama

Spike Lee

Christine Blasey Ford

David Hockney

Desmond Meade

Lady Gaga

Radhya Almutawakel

Pierpaolo Piccioli

Maria Ressa

Caster Semenya

Mirian G.

Grainne Griffin, Ailbhe Smyth e Orla O'Connor

Loujain al-Hathloul

Titãs

Mohamed Salah

LeBron James

Jennifer Hyman

Gayle King

Mark Zuckerberg

Tiger Woods

Jeanne Gang

Bob Iger

Pat McGrath

Alex Morgan

Vera Jourova

Ryan Murphy

Mukesh Ambani

Ren Zhengfei

Marillyn Hewson

Jerome Powell