Zezé di Camargo e Graciele Lacerda definem data de casamento cabalística

17/04/2019 | 15:11



Graciele Lacerda e Zezé di Camargo estão juntos há bastante tempo e agora resolveram oficializar a união! Segundo informações do colunista Leo Dias, ambos já definiram a data do casório, que vai acontecer em 2020, às vésperas do Carnaval. O dia foi escolhido pela musa fitness, que optou por se casar no dia 20 de fevereiro, por achar a data cabalística - já que conta somente com os números 2 e 0. No formato do calendário, a data fica 20/02/2020.

A cerimônia, ainda tratada como segredo absoluto por eles, também será grandiosa, em São Paulo, e para muitos convidados.

O casal não esconde que quer ter filhos. Recentemente foi reportado que ambos estariam fazendo um tratamento para que Graciele engravide, mas de acordo com Leo Dias, aparentemente eles vão tentar por conta própria mesmo logo após a oficialização da união e não vão contar com nenhuma ajuda, por enquanto.