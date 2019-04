Madonna: Videoclipe de 'Medellin' será lançado pela MTV

17/04/2019 | 14:47



O videoclipe do aguardado single Medellin, primeira música de trabalho do novo álbum de Madonna, Madame X, será lançado exclusivamente pela MTV na próxima quarta-feira, 24 de abril, às 17 horas. A estreia acontecerá durante o programa "MTV Presents Madonna Live & Exclusive: 'Medellín' Video World Premiere", transmitido no canal e nas redes sociais da emissora.

Durante o lançamento, Madonna e Maluma responderão perguntas de fãs em uma live mundial, transmitida via satélite e com aberturas para os estúdios do canal nas cidades de São Paulo, Londres, Milão e Nova York. No Brasil, a festa será comandada por Hugo Gloss.

Madonna, que estará em Londres, se unirá ao DJ britânico Trevor Nelson e 200 fãs para uma conversa sobre as influências de seu novo álbum. O especial de 30 minutos será exibido ao vivo em mais de 180 países.

Na emissora, Madonna venceu 24 prêmios, entre eles o 'MTV Video Music Awards' e o 'MTV EMA'.

O single Medellin será divulgado nesta quarta-feira, 17, na plataforma iTunes. A faixa conta com participação do colombiano Maluma, que ainda estará em mais uma faixa do disco, Bitch I'm Loca. Entre as colaborações, estão Swae Lee, Quavo e Anitta.