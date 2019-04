Whindersson Nunes tranquiliza fãs após cirurgia e ganha flores de Luisa Sonza

17/04/2019 | 14:38



O youtuber Whindersson Nunes postou stories em seu Instagram na noite da última terça-feira, 16, tranquilizando seus fãs após ser submetido a uma cirurgia "urgente". "Galera, tudo certo", afirmou ele, ainda sob efeito da anestesia.

"Vou ficar esses dias descansando, tá? Me aguardem aí até eu me sentir bem da cabeça e do 'tóba'. Aí eu vou daquele jeito que vocês me conhecem. Um beijo, obrigado pelo carinho e apoio e amor, amo vocês!", agradeceu.

Whindersson ainda falou sobre os momentos antes da operação, em bom humor: "Pensei que não ia conseguir. O médico: 'É só contar até 10 que você vai dormir'. Eu disse: 'Durmo é p*** nenhuma, nada. Quer ver? Um, dois... e acabou-se. Acordei 'zero bala'. Não mandei operar, mandei lustrar".

Luisa Sonza entregou flores e publicou um relato de apoio ao marido em seu Instagram - recentemente, Whindersson Nunes publicou um desabafo sobre seu estado emocional, afirmando que não sente "tanta vontade de viver".

"Te conheço tão bem que quando nem você sabia como você tava eu já avisava que você não iria aguentar todo esse tempo vivendo do jeito que você tava vivendo", disse Luisa.

Em sequência, concluiu afirmando estar ao lado de Whindersson: "Não esquece de apertar a campainha das enfermeiras se for fazer xixi, tô aqui na cadeira do lado acordada a noite toda pra te cuidar! Tamo junto, bebê! Te amo mais que tudo".

