Beyoncé lança álbum com músicas do documentário 'Homecoming'

17/04/2019 | 13:15



Ao longo de duas horas e 17 minutos de documentário, os fãs de Beyoncé podem ficar por dentro de parte da vida da cantora e diversos detalhes da sua performance no Coachella em 2018. A estreia, que ocorreu nesta quarta-feira, 17, na Netflix, ainda contou com mais uma surpresa. Além do documentário Homecoming, Beyoncé também liberou um álbum no Tidal e no Spotify com as músicas apresentadas no show.

Homecoming: The Live Album reúne 40 faixas apresentadas ao vivo por Beyoncé no festival Coachella em abril de 2018, há exatamente um ano. Sucessos como Formation, Crazy in Love e Single Ladies são parte do recheado repertório da cantora.

Em uma das faixas, a primogênita Blue Ivy, de apenas sete anos, canta o poema Lift Every Voice and Sing, de James Weldon Johnson, considerado um hino nacional negro. "Eu quero fazer isso de novo", diz Blue ao terminar de cantar, após receber palmas e elogios da mãe.