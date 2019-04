Rodrigo Caio vê Flamengo com 'sede de vitórias' e preparado para ser campeão

17/04/2019 | 13:10



O Flamengo está muito perto de conquistar o título do Campeonato Carioca de 2019. No último final de semana, derrotou o Vasco por 2 a 0, no estádio do Engenhão, e neste domingo fará o segundo jogo da final no estádio do Maracanã podendo perder por até um gol de diferença para levantar a taça. O zagueiro Rodrigo Caio, contratado para esta temporada, pode ser campeão pela primeira vez no clube e v~e o grupo preparado para isso.

"Vim preparado para isso: para ser campeão e voltar a jogar no nível que sempre quis e fazia tempo que não tinha a oportunidade. Primeiramente pela lesão que tive e por alguns fatores. Quando cheguei aqui, senti um grupo muito unido, muito forte, focado, com sede de vitórias, de títulos e isso me motivou ainda mais. O mais importante é que quando você chega num clube você sinta isso e fazia tempo que eu não sentia", disse Rodrigo Caio, em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Sobre a decisão do Estadual, o zagueiro fez questão de manter os pés no chão, mesmo com a vantagem conquistada em campo, e foi incisivo ao falar da atenção necessária. "Claro que quando se tem uma vantagem você pode entrar um pouco disperso, mas é algo que estamos falando nos treinamentos. É um jogo muito importante, que a gente precisa deixar tudo de nós e temos que ter o nível de atenção alto. Os jogadores não vão deixar a euforia interferir no resultado", afirmou.

Depois da final do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrentará a LDU, em Quito, no Equador, na quarta-feira que vem, pela Copa Libertadores, e o Cruzeiro, no sábado seguinte, no Maracanã, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Para a partida contra os mineiros, a diretoria rubro-negra planeja uma despedida para o zagueiro Juan, de 40 anos.

Rodrigo Caio comentou a importância do companheiro no grupo, apesar de o experiente jogador não estar atuando por conta de lesão. "Estava tomando café agora e conversando, trocando experiências de tudo com o Juan. É um cara que eu admiro muito e vejo isso no dia a dia. O cara teve uma lesão séria e voltou. Gostaria muito que permanecesse até o fim do ano, ia nos ajudar muito", lamentou.