Anitta abre o jogo sobre como lida com seus relacionamentos: - Sou extremamente impulsiva

17/04/2019 | 13:11



Anitta não tem papas na línguas, isso é certo, e durante participação no Encontro, da Rede Globo, que rolou nessa quarta-feira, dia 17, ela abriu o jogo sobre como funciona o seu tipo de relacionamento!

Ela, que confirmou e ainda deu detalhes sobre sua mais nova parceria com Madonna, performou algumas músicas de Kisses, e acabou contando que cada faixa possui uma característica sua. Em seguida, questionada sobre como é em um relacionamento, a cantora declarou que gosta de transparência.

- Eu detesto vingança, não sou nada vingativa. Eu prefiro realmente colocar os pingos no i's de como a situação vai ser, sou muito de deixar às claras, sou muito transparante. Então, em um relacionamento eu detesto essa coisas de mentiras, ter que inventar uma história. Se eu estou afim de fazer algo, antes de fazer já estou avisando. Me sinto melhor quando combino e quando as coisas estão ali na frente. Prefiro ver com quem estou lidando do que sair pelas costas falando.

Em seguida, Anitta falou sobre seu jeito, ao declarar que é impulsiva.

- Sou extremamente impulsiva, mas não com coisas muito sérias. Quando é algo mais sério que envolve a vida de outras pessoas de uma maneira mais grave eu penso mais. Agora, quando é uma coisa do agora, relacionamento bobinho, eu vou que vou.

Questionada sobre como lida com a impulsividade na carreira, contou:

- Na carreira eu me cerco de pessoas que são o oposto de mim, que ajudam a eu manter minha cabeça no lugar. O meu irmão, por exemplo, ele é meu sócio e quando eu venho com alguma ideia louca ele já me dá um freio. Esse álbum foi uma ideia louca, mas eu mantive até o fim.

Vale dizer que, após ter se separado de Thiago Magalhães, diversos affairs da cantora foram apontados. Um dos que mais chamaram atenção foi com o surfista profissional Gabriel Medina. Os dois curtiram o Carnaval no Rio de Janeiro e depois foram vistos juntos em outras ocasiões.