Shawn Mendes é barrado ao tentar entrar em bar na Irlanda

17/04/2019 | 13:11



Shawn Mendes está em turnê pela Europa, mas isso não significa que ele não encontra tempo para se divertir. Recentemente, o cantor esteve em Dublin, capital da Irlanda, e após performar, decidiu sair para aproveitar a noite em um pub. O passeio, porém, não ocorreu da forma como ele esperava, já que foi barrado de entrar no local por não ter a idade permitida.

O cantor, que tem 20 anos de idade, foi filmado tentando entrar no bar quando um segurança o impediu. De acordo com a lei no país, tais estabelecimentos costumam barrar menores de 21 anos após às nove horas da noite e, por conta disso, o cantor acabou ficando do lado de fora.

No registro, é possível ver que ele estava acompanhado de Alessia Cara, que abre a sua turnê. Ela, por sua vez, tenta falar com o profissional, que não deu o braço a torcer.

- Ele tem 22! Ele é alto o suficiente pra ter 21. Você está me dizendo que ele não parece ter 21? Qual é, disse ela. Decepcionado, Shawn, que completa 21 anos só no dia 8 de agosto, vai embora quando percebe que não há o que fazer.