Novo Toyota Corolla chega em 2020 e será primeiro carro híbrido flex do mundo

Leo Alves



17/04/2019 | 13:18

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (17) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o novo Toyota Corolla foi confirmado para o Brasil em 2020. Além de confirmar a nova geração, o presidente da Toyota do Brasil Rafael Chang anunciou que o sedã terá uma versão híbrida flex, sendo o primeiro veículo do mundo com esta configuração.

De acordo com o presidente da montadora, a fabricação do novo Corolla vai começar no último trimestre deste ano, iniciando as vendas nos primeiros meses de 2020. O sedã será produzido na planta de Indaiatuba (SP) da marca japonesa, que recebeu um aporte financeiro de R$ 1,6 bilhão para a fabricação da nova geração do modelo.

Novo Toyota Corolla: detalhes

A 12ª geração do sedã foi lançada em outros mercados no último ano. Ela utiliza a plataforma modular TNGA, que é a mesma do Prius atual. Na Europa, o Corolla híbrido está disponível com dois conjuntos mecânicos. O primeiro é formado por propulsor 1,8l a gasolina de 122 cv, que trabalha em conjunto com um elétrico de 72 cv. Já a segunda opção utiliza um motor 2,0l a gasolina de 179 cv e um elétrico de 108 cv.

O porte do novo modelo será semelhante ao do atual. O comprimento e a largura passaram a ser de 4,63 m e 1,78 m, respectivamente, o que dá 1 cm a mais do que as mesmas medidas do modelo vendido atualmente no Brasil. A distância entre-eixos manteve os 2,7 m metros, mas a altura foi reduzida em 6 cm, tendo agora 1,43 m.

Visualmente, o três volumes está mais agressivo e moderno. Assim como acontece com a geração atual, o desenho do Corolla brasileiro deve ser semelhante ao do europeu.