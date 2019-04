Fazenda em Itu tem programação especial para Páscoa

Redação



17/04/2019 | 13:18

A Fazenda Capoava, em Itu, preparou uma programação diferente para o feriado de Páscoa. Para as famílias que gostam de um passeio mais tranquilo, sem perder a diversão, o hotel no interior de São Paulo pode ser uma boa pedida.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Programa especial de Páscoa

Não faltarão atividades para as crianças durante o feriado. Estão programados vários jogos e desafios para animar a viagem, além de uma caça aos ovos no domingo. Os baixinhos também terão jantares com música ao vivo, com direito a clássicos infantis e muito chocolate para aproveitar.

Divulgação Campo de futebol da Fazenda Capoava

Enquanto os pequenos se divertem com os monitores, os adultos terão a oportunidade de aproveitar a infraestrutura do lugar. A fazenda dispõe de piscinas climatizadas e trilhas para caminhadas.

Além disso, estarão disponíveis atividades extras, como stand up paddle, passeios de bicicleta e de cavalo. Nessa caso, é preciso fazer reservar e pagar taxas que vão além da diária do hotel.

Divulgação Uma das piscinas do hotel, em Itu

Uma das sugestões para os hóspedes é a Cavalgada do Pôr do Sol. O programa, que está marcado para 19 de abril, começará às 17h com duração de 1h40. Os interessados cavalgarão pelos pastos da propriedade até a hora do crepúsculo. A atração custa R$ 150 e deve ser reservada previamente.

Serviço

Quem quiser ir à Fazenda Capoava na Páscoa encontra pacotes a partir de R$ 4.580 por casal, com mínimo de três 3 diárias no Chalé Colônia e pensão completa (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar). Crianças com até 2 anos não pagam hospedagem, e de 3 a 10 anos, na mesma acomodação dos pais, pagam a partir de R$ 687.

Endereço: Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 89,9 – Bairro Pedregulho, Itu/SP.

Reservas: reservas@fazendacapoava.com.br ou (11) 2118-4142.

Mais informações: www.fazendacapoava.com.br