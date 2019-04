17/04/2019 | 13:02



Anitta participa mesmo do novo álbum de Madonna, Madame X, ainda sem data de lançamento. Nesta quarta-feira, 17, a cantora americana vai divulgar uma das faixas do projeto, Medellin, com a participação do cantor Maluma. Anitta, por sua vez, participa da faixa Faz Gostoso, uma nova versão de uma música lançada em 2018 no mercado fonográfico português na voz da cantora e compositora luso-brasileira Blaya.