Benedict Cumberbatch, atropela ciclista e é agredido ao tentar socorrê-lo

17/04/2019 | 11:11



Eita! O ator Benedict Cumberbatch, que dá vida ao Doutor Estranho nos filmes da Marvel, passou por um baita perrengue em setembro do ano passado. Segundo o jornal Daily Mail, ele atropelou um pescador aposentado que passeava de bicicleta na Ilha de Wright, na Inglaterra, e ao tentar socorre-lo, acabou sendo agredido.

A publicação conta que o ator estava em um período de folga na ilha na qual possui uma propriedade. O incidente, recém-revelado, foi detalhado pela imprensa britânica, que conversou com policiais da ilha e amigos do pescador. De acordo com as fontes, Cumberbatch esbarrou com seu carro no braço do homem, que tem 63 anos de idade e se chama Michael Lawrence. Assustado, ele parou para socorrer o sujeito caído no chão e tomou um tapa no rosto enquanto o levantava.

- Ele estava cheio de adrenalina e reagiu da forma que sabe melhor, com um tapa. Foi sorte não ter sido um soco. Mas depois ele quase teve um ataque cardíaco ao reconhecer em quem ele havia batido, explicou o contato do jornal.

Felizmente, os dois fizeram as pazes depois e Cumberbatch ofereceu roupas limpas, água e levou o pescador para um centro médico local. O ator ainda procurou as autoridades para relatar o ocorrido e deixou seu telefone de contato com o ciclista.

O jornal, porém, relatou que Lawrence ainda não está completamente recuperado do acidente. Por isso, pode tomar ações legais contra o famoso.