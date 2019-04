Débora Nascimento posta primeira foto com José Loreto desde o anúncio da separação

17/04/2019 | 10:11



Débora Nascimento e José Loreto deixaram as diferenças de lado para a celebração do primeiro ano de vida da filhinha deles, Bella. A comemoração aconteceu no último final de semana e rendeu diversos registros da família reunida.

Agora, a atriz, que recentemente fez um desabafo, usou o Instagram para publicar, pela primeira vez desde o anúncio da separação, uma foto em que aparece ao lado do ex. O clique, feito justamente na festinha de aniversário de Bella, mostra os três reunidos em volta do bolo, com o destaque maior em cima da criança.

Na legenda, Débora postou o seguinte:

Puro anjo luz e amor, não isento de dor, primeiro ano completou. Eterna profunda gratidão me transforma a cada dia na alegria. Bella deusa menina.

Nos comentários, seguidores da atriz encheram Bella de elogios:

Anjinho de muita luz.

Linda!

Lembrando que em fevereiro, Débora e Loreto anunciaram o fim do casamento. Na época, fortes rumores indicavam que o ator havia traído a esposa com colegas de elenco de O Sétimo Guardião. Quem mais se prejudicou com essa história foi Marina Ruy Barbosa, que recentemente admitiu ter ficado mexida com essa história.