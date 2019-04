No dia da estreia de seu documentário, Beyoncé lança álbum novo de surpresa para os fãs

17/04/2019 | 10:11



Abril está sendo um ótimo mês para quem é fã de Beyoncé! Recentemente, a Netflix anunciou um documentário sobre a cantora, que entrou no catálogo do serviço de streaming nessa quarta-feira, dia 17. Chamado Homecoming, o registro traz cenas de Bey em sua intimidade, em momentos em família, além de mostrar o épico show que ela realizou quando foi headliner do Coachella, em 2018.

Mas não para por aí: tudo indica que a esposa de Jay-Z lançou um álbum ao vivo, também chamado Homecoming, que traz sua performance no festival de música. O disco, que já está disponível nas principais plataformas de streaming, traz canções como Crazy In Love, Formation, Sorry, Flawless, Drunk In Love, além de hits de sua época de Destiny's Child, como Say My Name e Lose My Breath.

Nas redes sociais estavam rolando rumores indicando que Bey lançaria um novo álbum de inéditas, chamado B7, mas por enquanto temos esse registro ao vivo do incrível retorno da cantora aos palcos, após dar à luz aos filhos gêmeos, em 2017. Porém, para deixar os fãs ainda mais felizes, ela adicionou no disco uma versão estúdio de Before I Let Go, canção de Frankie Beverly & Maze, que ela já havia gravado um cover em sua época de Destiny's Child.

É realmente a rainha das surpresas, não é mesmo?