Nuggets viram contra Spurs e empatam série nos playoffs; Blazers abrem 2 a 0

A rodada de terça-feira dos playoffs da NBA teve três jogos e três vitórias dos mandantes. Mas o triunfo de um deles não foi tão fácil assim. Dono da melhor campanha na temporada regular quando jogou em sua casa, o Denver Nuggets já havia perdido a primeira partida da série melhor de sete para o San Antonio Spurs e caminhava para o segundo revés seguido no ginásio Pepsi Center até conseguir uma reação no último quarto e empatar o confronto com placar final de 114 a 105.

O grande responsável pela vitória foi o armador Jamal Murray, que fazia uma partida apagada até o terceiro período. Havia feito apenas três pontos e tinha um péssimo aproveitamento de arremessos de quadra até explodir no quarto final com 21 pontos. E teve ainda a grande ajuda de seus companheiros - Gary Harris, Nikola Jokic e Paul Millsap mantiveram os Nuggets no jogo com 23, 21 e 20 pontos, respectivamente.

No lado dos Spurs, que agora receberão os dois próximos duelos da série - o primeiro nesta quinta-feira, às 22 horas (de Brasília) -, o trio formado por DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge e Derrick White anotou respectivamente 31, 24 e 17 pontos.

Quem também conseguiu empatar a série, espantando a zebra da primeira partida, foi o Toronto Raptors, que derrotou o Orlando Magic com facilidade por 111 a 82, no Canadá. Isso graças a uma forte defesa, que sufocou o rival da Flórida, e à grande atuação de Kawhi Leonard no ataque. Com a eficiência que o fez campeão e MVP das Finais nos Spurs, o ala anotou 37 pontos, com aproveitamento de 68% nos arremessos (15/22). Foi a sua melhor pontuação da carreira em jogos de pós-temporada.

Outro destaque dos Raptors foi o veterano Kyle Lowry, que marcou 22 pontos depois de ficar zerado no primeiro jogo. O time canadense ainda contou com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 19 pontos e 10 rebotes do camaronês Pascal Siakam, revelação da equipe na temporada. No Magic, Aaron Gordon liderou com 20 pontos e Terrence Ross contribuiu com outros 15 saindo do banco de reservas.

O confronto segue agora para Orlando, onde serão realizadas as próximas duas partidas: a primeira nesta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília).

IMBATÍVEL - Sem dar qualquer chance para o Oklahoma City Thunder, o Portland Trail Blazers segue imbatível na série e abriu 2 a 0 com a tranquila vitória em casa por 114 a 94. A dupla CJ McCollum e Damian Lillard novamente brilhou - o primeiro foi o cestinha com 33 pontos, além de capturar oito rebotes e fornecer cinco assistências. Também inspirado, o segundo contribuiu com 29 pontos e seis assistências.

Pelo lado do Thunder, o astro Russell Westbrook ficou perto de conseguir o seu 10.º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) em playoffs, terminando com 14 pontos, 11 assistências e nove rebotes. O principal destaque ofensivo do Paul George, com 27 pontos.

Agora a série segue para a Chesapeake Energy Arena, casa do Thunder, em Oklahoma City, onde nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília), será realizado o terceiro confronto.

Nesta quarta-feira, os playoffs da NBA terão mais três jogos. Como mandantes, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Houston Rockets tentarão abrir 2 a 0 em suas séries contra Detroit Pistons, Indiana Pacers e Utah Jazz, respectivamente.