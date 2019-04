Sthefany Brito relembra críticas após separação de Alexandre Pato: -Apontar é fácil

17/04/2019 | 09:11



Sthefany Brito abriu seu coração ao relembrar as duras críticas que recebeu na época em que se separou de Alexandre Pato, em 2009. Durante a coletiva de imprensa da macrosérie Jezabel, que aconteceu na tarde da última terça-feira, dia 16, em Paulínia, a atriz, que faz parte do elenco da trama, afirmou que se a situação acontecesse nos dias de hoje, as pessoas teriam uma visão diferente sobre o que ela enfrentou com o fim do casamento, que durou pouco menos de um ano.

- Apontar o dedo é tão mais fácil do que você tentar olhar com carinho pra situação. Mas acho que hoje essas pessoas que criticaram seriam julgadas, acho que tem uma união maior, das pessoas tentarem entender a situação, olharem antes de julgar e dar opinião. Acho que a melhor reposta nunca é a resposta, é atitude. Eu nunca respondi. Estou aqui feliz da vida trabalhando, casada, superfeliz com minha família. No final das contas, é isso que importa.

Ela, que se prepara para voltar à TV como a personagem Raquel, também falou sobre como foi a estadia no Marrocos, onde gravou as cenas externas da nova produção da Record TV, que conta a história bíblica de Jezabel, uma rainha para lá de cruel que tenta impor suas vontades sobre o povo de Israel. Entre os desafios enfrentados no país africano estava o frio e também a falta de independência por ser mulher.

- De manhã era muito frio. Já a tarde era um sol que torrava a cabeça da gente e à noite muito frio de novo. A gente gravava muito cedo, também à tarde e depois tinham muitas noturnas, então cada hora tava sentindo alguma coisa. A temperatura foi uma questão, mas nada que não conseguisse superar, contou.

A atriz ainda falou sobre o choque de cultura. Para sair pelas ruas do Marrocos, Sthafany revelou que precisava estar acompanhar de algum homem, do contrário, não era vista com bons olhos pelas ruas:

- É bem chocante! A gente recebeu várias instruções antes de viajar, falaram que a mulher não pode sair sozinha e realmente não pode! Botar o pé na rua sozinha, realmente, te olham estranho e dá um medo. Tem que respeitar a cultura deles. né? Acho que a coisa mais difícil que teve lá foi isso, de depender de um homem. Para gente, imagina... super ativistas, feministas, ter que falar: Você, por favor, pode sair comigo e ir até a esquina pra ir comprar um remédio? Tinha que sempre depender de um homem, perguntar se ele poderia ir. Foi a coisa mais estranha que eu me peguei...nem pro meu pai eu peço alguma coisa, quanto mais pedir pra algum me acompanhar, um homem...de resto, a cultura é muito riquíssima, desde a comida, que é super diferente.. Eu dei uma emagrecida, voltei mais magra do que eu fui. As roupas, joias, bijuterias, são coisas muito diferentes, a cultura é muito rica, explicou.

A morena também falou sobre o irmão, Kayky Brito, que está no ar na novela Verão 90, da TV Globo. Da forma que pode, a atriz garante que tem apoiado o ator e dado dicas sobre suas cenas:

- O pouco que eu vejo, eu ligo, comento, falo que a cena ficou legal...e ele escuta. Agente é muito parceiro na vida e no geral. No trabalho não seria diferente. Vindo do Kayky nunca vai ser uma crítica. A gente é muito amigo e no trabalho é a mesma coisa.