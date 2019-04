Shutterstock lança app de Realidade Aumentada para iOS

Da Redação, com assessoria



17/04/2019 | 09:18

A Shutterstock anunciou o lançamento de sua primeira aplicação de Realidade Aumentada (AR), no aplicativo iOS da Shutterstock para clientes. A atualização mais recente do app inclui um novo botão, o “View in Room”, que permite que os usuários acessem a câmera do celular e posicionem virtualmente qualquer uma das 250 milhões de imagens do banco em qualquer parede.

A equipe de Mobile da Shutterstock elaborou a estrutura do ARKit para iOS para criar essa experiência de realidade virtual que permitisse que os clientes interagissem com a coleção do bando de uma forma totalmente nova. Agora, em vez de imaginar como uma imagem ficaria pendurada na parede, eles podem aproximar sua imaginação da realidade usando o app para posicionar a figura em uma sala antes de licencia-la.

Para usar a novidade, basta clicar no botão View in Room para mudar o modo de câmera. Depois, mantendo a câmera na parede, o app identificará o espaço da parede e preencherá a imagem diretamente no espaço. O usuário pode então ajustar o tamanho para ter uma ideia melhor do aspecto da imagem na parede.

