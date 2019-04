Comida Italiana, francesa e contemporânea: veja as opções da SP Restaurant Week

Redação



18/04/2019 | 11:48

Conhecer o mundo pela gastronomia é uma das grandes propostas da SP Restaurant Week, em São Paulo. O maior evento gastronômico do país, que vai até 21 de abril, conta com 190 restaurantes participantes, que preparam receitas inspiradas em diferentes culturas do mundo.

Para participar do evento gastronômico, os chefs preparam menus especiais seguindo o tema da edição, que nesta é “do campo à mesa”. Os menus têm entrada, prato principal e sobremesa. Eles são divididos em duas categorias: convencional R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar) e premium (R$ 68 no almoço) e R$ 89 no jantar) – nesta categoria, é necessário fazer reserva pelo site do evento.

Divulgação Gastronomia é opção de turismo para os viajantes

SP Restaurant Week

A cozinha italiana é a mais presente na SP Restaurant Week, com 35% dos restaurantes participantes. Ela é seguida pelas opções contemporâneas (19%), francesas (13) e argentinas (11%).

O evento funciona como uma viagem gastronômica por vários continentes. Há casas dedicadas a culinárias de países como Vietnã, México, Peru, Espanha, Bélgica e Alemanha.

“Essa variedade é uma das marcas da Restaurant Week, cuja proposta é proporcionar novas experiências e o acesso à boa gastronomia”, comenta o CEO da Restaurant Week, Fernando Reis.

Divulgação O evento conta com pratos e sabores destinos

As cozinhas

As massas, os molhos típicos da cozinha italiana podem ser encontrados em casas reconhecidas, como Lellis Trattoria, Antonietta Cuccina, Barollo Trattoria, Jamie’s Italian, La Pasta Gialla, Mamaggiore Cucina Italiana e Quattrino. Já as opções contemporâneas são as atrações de locais como All Seasons, Bardassê, Hub Food & Art Lounge, Kofi & Co, Paris 6, Petí Panamericana, Restô CMDG, entre outros.

Os menus inspirados na França estão bem representados por restaurantes como Bistrot de Paris, Ça Va e La Casserole. Já os argentinos estão à mesa com Calle 54, San Telmo e Corrientes 348.

Caso o objetivo seja provar os sabores brasileiros, vale a pena ir aos restaurantes Bio e Amazônia, que trazem sabores e aromas como jambu, tucupi, castanhas e cupuaçu.

Divulgação Opção de pratos salgados e doces atraem os turistas para o evento

