Whindersson Nunes ganha declaração de Luísa Sonza após cirurgia: Só falta você se deixar viver

17/04/2019 | 08:11



Luísa Sonza está dando todo seu apoio a Whindersson Nunes durante fase difícil da vida do youtuber. Após revelar depressão, o humorista precisou passar por uma cirurgia de urgência na última terça-feira, dia 16. No Instagram, a cantora publicou uma foto de mãos dadas com o marido, que aparece na cama do hospital e segurando um buquê de flores, e na legenda escreveu:

Te conheço tão bem que quando nem você sabia como você tava eu já avisava que você não iria aguentar todo esse tempo vivendo do jeito que você tava vivendo...Te conheço meu menino, você tem sede de viver, tem sede de se aventurar, conhecer e aprender (tudo ao mesmo tempo) todas as coisas que você puder nesse mundo...A verdade é que você tem tanta vontade viver e tanto amor pela vida, que se você não vive pelo que quer, a vida perde o sentido. Você é bicho solto menino, se solta então pra vida, que é tão linda e que graças ao seu esforço você pode viver o que você quiser viver. Vai pro Himalaia, vai aprender trombone, cítara, vai fazer faculdade de medicina, e todas as outras coisas que você inventa a cada coisa nova que você vê por esse mundo. Tu é o menino que mais ama a vida, só falta você se deixar viver! Eu te amo meu amor!, começou ela.

Bem-humorada, ela brincou sobre a recuperação de Whindersson e avisou que estará ao lado dele em todos os momentos:

Não esquece de apertar a campainha das enfermeiras se for fazer xixi, to aqui na cadeira do lado acordada a noite toda pra te cuidar! TMJ BB. Te amo mais que tudo.

Whindersson também utilizou a rede social para tranquilizar os fãs após a realização da cirurgia. Ainda sob o efeito da anestesia geral, o humorista apareceu sonolento e com a voz embargada.

- Galera, tudo certo! Anestesia geral, voltando os movimentos do meu corpo.Acordei zero bala. Deu tudo certo. Pensei que não ia conseguir. Eu não mandei operar, mandei lustrar. Me aguardem aí, até eu me senti bem da cabeça e do toba. E aí eu vou daquele jeito que vocês me conhecem. Um beijo, obrigado pelo carinho apoio e amor, brincou ele.