Estado terá notícias da Ford mês que vem

Diário do Grande ABC



17/04/2019



De acordo com o governador do Estado, João Doria (PSDB), em entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura, na noite de segunda-feira, haverá novidades sobre a Ford até 10 de maio. A montadora norte-americana anunciou o fechamento da unidade de São Bernardo em fevereiro. O Estado tenta encontrar um comprador para preservar a fábrica e os 2.800 empregos.

“Não deixaremos acontecer o fechamento”, garantiu o tucano. A Caoa já manifestou que possui interesse na compra da fábrica, mas as negociações ainda não estariam finalizadas. Além dela, mais duas empresas manifestaram interesse em adquirir o parque fabril, segundo Doria.

Um dos entraves das negociações seria a inclusão do investimento na compra da fábrica no IncentivAuto, programa do Estado que concede desconto de até 25% em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) mediante investimentos das montadoras de, no mínimo, R$ 1 bilhão, somado à geração de pelo menos 400 empregos. O secretário da Fazenda e do Planejamento, Henrique Meirelles (MDB), chegou a afirmar que vai analisar o pleito e nos próximos dias deve dar resposta.

Questionada sobre novidades relacionadas à venda da planta, a Ford afirmou que neste momento julga prematuro fazer qualquer comentário sobre o tema.