Guerra virtual às vésperas da votação

Fábio Martins



17/04/2019 | 07:00



Os processos de impeachment em andamento na Câmara contra o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), se arrastam há três meses. Nesse período, pressão não faltou, teve até vereador relatando caso de ameaças. Os embates se acaloraram, no entanto, no último fim de semana, principalmente nas redes sociais, diante da iminência do término da tramitação e consequente votação do caso em plenário. De um lado, houve até ataques pessoais ao chefe do Executivo e a assessores do Paço. Do outro, o socialista propagou o arquivamento da reclamação firmada no STF (Supremo Tribunal Federal), que permitiu a soltura do socialista e a sua recondução ao cargo, a despeito de ainda responder ações judiciais no TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região). A divulgação teve como norte se fortalecer na reta final antes da apreciação dos pareceres finais. A oposição, por sua vez, buscou rechaçar que a decisão tratava-se de desfecho das investigações.

BASTIDORES

Na articulação

O deslocamento do ex-vereador José de Araújo (PSD) para a sessão de ontem da Câmara de Santo André chamou a atenção. Ex-presidente do Legislativo, o pessedista começou a fazer, inicialmente ao lado do também ex-parlamentar Donizeti Pereira (PV), a interlocução do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) com os vereadores. Ele exercia até pouco tempo posto de assessor de gabinete, após deixar a diretoria da SATrans, empresa que gerencia o transporte público da cidade.

Pasta adicional

Falando em governo Paulo Serra, o Paço sancionou o projeto de lei que trata da reorganização da estrutura administrativa. Entre as mudanças, conforme aprovado na Câmara, a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, ainda sem nome de quem ficará no comando. O texto também institui o cargo de assessor de Comunicação do prefeito.

Projeto de MIT

Após receber o título de MIT (Município de Interesse Turístico) no mês passado, São Bernardo apresentou ontem o primeiro projeto para obtenção de recursos junto à Secretaria Estadual de Turismo. Trata-se da revitalização e ampliação do centro de informações turísticas e da implantação do gabinete do prefeito mirim do Parque Cidade da Criança. Ambos ficarão sediados no Espaço Redenção, localizado na tradicional área de lazer do município.

Jaboticabal

O deputado estadual Thiago Auricchio (PR) protocolou na Assembleia Legislativa indicação ao governador João Doria (PSDB), em caráter emergencial, solicitando a liberação de recursos para o início da construção do Piscinão Jaboticabal, nas divisas das cidades de São Caetano, São Bernardo e São Paulo. “É uma das soluções mais necessárias e emergenciais para enfrentarmos os problemas causados pelas fortes chuvas que atingem o Grande ABC. Precisamos unir esforços para tirar esse projeto do papel. Tenho a convicção de que o governador Doria trabalhará firmemente nesse propósito”, pontuou.

Concurso

A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza até 9 de maio inscrições para o processo seletivo de contratação de professores temporários. A seleção está sendo efetivada pelo Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, e a inscrição deve ser feita via internet, no endereço eletrônico da empresa. São ofertadas dez oportunidades para o cargo de professor A, cadastro reserva para professor B, que abrange diferentes disciplinas, e para professor de desenvolvimento infantil. O contrato de trabalho é de um ano, podendo ser prorrogado.