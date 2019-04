São Caetano vence São Paulo em jogo treino na Barra Funda

Do Diário do Grande ABC



17/04/2019 | 07:00



Com a semana livre para se preparar à final do Paulistão, o São Paulo recebeu ontem o São Caetano para jogo treino no CT da Barra Funda. E o Azulão, que vem trabalhando firme para esquecer o rebaixamento no Estadual e iniciar o Brasileiro da Série D venceu, de virada, por 3 a 2.

O técnico Cuca deu prioridade a atletas que não vêm jogando e o Tricolor saiu na frente do placar, com Jonatan Gomez, em chute de longe que desviou no meio do caminho. Na segunda etapa, o Azulão empatou com Saimon. Alexandre Pato recolocou os são-paulinos no controle do marcador, mas Marlon (duas vezes) decretou a reviravolta azulina.

“A movimentação foi boa, pois trabalhamos com todo o grupo aqui nos dois tempos. Ainda temos muito trabalho nas três semanas que antecedem a nossa estreia, mas a gente está crescendo”, destacou o técnico do São Caetano, Luiz Gabardo.