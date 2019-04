Líder diz que sessão sobre reforma termina às 23h17 e será retomada quarta

16/04/2019 | 21:52



O líder da maioria na Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro (PP-PB), informou que foi fechado um acordo para terminar a sessão desta terça-feira, 16, de debates da proposta de reforma da Previdência às 23h17. A princípio, a sessão terminaria às 22h, mas essa uma hora e 17 minutos a mais seria para compensar o tempo em que o PSOL fez obstrução durante a manhã.

Ribeiro admitiu que pode haver mudanças no texto do parecer apresentado pelo relator, deputado Marcelo Freitas (PSL-MG). "O texto do parecer pode ser modificado, mas conversas ainda estão acontecendo", disse. Uma nova sessão será aberta nesta quarta-feira para votação, com a possibilidade de mais requerimentos, o que pode prolongar a tramitação.

Lideranças da oposição já avisaram nos bastidores que vão trabalhar para protelar a votação com novas obstruções para adiar a votação para depois do feriado. Como está perto do feriado da Páscoa, há risco de falta de quórum, o que ajuda na estratégia da oposição.