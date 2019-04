Alexandre Pato marca, mas São Paulo perde jogo-treino para o São Caetano

16/04/2019 | 21:53



O atacante Alexandre Pato marcou seu primeiro gol em seu retorno ao São Paulo no jogo-treino desta terça-feira, diante do São Caetano, mas o time perdeu por 3 a 2, de virada, no CT da Barra Funda. A partida não foi oficial, apenas um jogo-treino.

O atacante fez o segundo gol do São Paulo após cruzamento de Hernanes e colocou a equipe em vantagem de 2 a 1 - o primeiro gol do time foi marcado por Jonatan Gómez. O São Caetano virou com dois gols no final da atividade.

No primeiro tempo, o São Paulo atuou com reservas que estão inscritos no Campeonato Paulista: Jean; Igor Vinícius, Rodrigo, Anderson Martins e Leo; Jucilei, Jonatan Gomez e Nenê; Helinho, Biro Biro e Brenner. A intenção da comissão técnica foi observar os jogadores que podem representar uma opção no banco de reservas na decisão de domingo contra o Corinthians, no Itaquerão.

Na segunda etapa, a formação mudou e foram escalados os novos reforços que não têm condições de jogo no Paulista e serão utilizados apenas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Hernanes foi o destaque desse time. Depois de ficar da equipe por um mês por conta de uma lesão, o meio-campista está tentando recuperar o ritmo de jogo. Ele representa uma das principais opções ofensivas para a final diante do Corinthians.

A equipe da segunda etapa teve Jean; Bruno Peres, Walce, Lucas Kal e Edimar; Willian Farias, Tchê Tchê e Hernanes; Vitor Bueno, Gonzalo e Alexandre Pato. Os titulares, que atuaram no Morumbi no último final de semana, fizeram exercícios regenerativos no Reffis e na fisiologia.

O jogo-treino marcou o reencontro com o São Caetano, adversário da última rodada da primeira fase do Paulistão. Foi exatamente diante do rival que o São Paulo começou sua arrancada no torneio - o time empatou por 1 a 1 no Anacleto Campanella e avançou às quartas de final.