Senado aprova MP que extingue acordo com Ucrânia para uso da Base de Alcântara

16/04/2019 | 19:57



O Senado aprovou, nesta terça-feira, 16, a Medida Provisória que extingue a empresa binacional Alcântara Cyclone Space, criada para explorar comercialmente o lançamento de satélites na Base de Alcântara, no Maranhão. A medida, editada pelo governo do ex-presidente Michel Temer, teve apoio de líderes do governo do presidente Jair Bolsonaro para aprovação.

Integrantes do governo argumentam que o acordo com a Ucrânia só trouxe gastos desnecessários desde 2003, quando a empresa foi criada, e - mesmo não impedindo o acordo de salvaguarda assinado entre o Brasil e os Estados Unidos - evita uma "chateação" na relação com os norte-americanos.

A medida vai para promulgação, já que foi aprovada anteriormente na Câmara e teria prazo de análise do Congresso esgotado no dia 2 de maio.