Vasco anuncia a contratação de volante do Bangu e está perto de mais 2 reforços

16/04/2019 | 18:51



A diretoria do Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do volante Marcos Júnior, de 23 anos, um dos destaques do Bangu na boa campanha no Campeonato Carioca - o time foi semifinalista na competição.

Marcos Júnior foi o autor do gol da vitória do Bangu sobre o Vasco, em São Januário, por 2 a 1, na última rodada da Taça Rio. Na oportunidade, o meio-campista fez uma homenagem à esposa, que morreu na virada do ano.

O jogador assinou contrato até o fim de 2021, sem custos. O Vasco tem 60% dos direitos econômicos e a opção de comprar mais 20%. O Bangu retém 40%, em caso de uma futura negociação.

Além de Marcos Júnior, o Vasco também está próximo de anunciar a contratação do atacante Jairinho, também destaque do Bangu. O jogador deve acertar empréstimo até o fim do ano.

Outro reforço encaminhado é o meia Valdivia, que deve chegar por empréstimo, cedido pelo Internacional. Ele é esperado nesta terça-feira em São Januário para assinar contrato e ser oficializado pelo clube.

TREINO - O Vasco volta a campo nesta quarta-feira para o jogo de ida do confronto com o Santos pela quarta fase da Copa do Brasil, às 19h15, na Vila Belmiro. O goleiro Fernando Miguel, com dores na panturrilha direita, e o zagueiro Leandro Castán, com um problema na coxa esquerda, estão fora.

Gabriel Félix será o substituto de Fernando Miguel, enquanto a vaga de Castán ficará co, Ricardo Graça, que vai atuar ao lado de Werley. Assim, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Gabriel Félix; Cáceres, Werley, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Yago Pikachu (Andrey), Bruno César (Lucas Santos) e Marrony; Tiago Reis (Maxi Lopez).

No domingo, o time de São Januário tem o segundo jogo decisivo, diante do Flamengo, pela final do Campeonato Carioca, no Maracanã. A equipe terá de descontar a desvantagem de ter perdido por 2 a 0 o primeiro duelo.