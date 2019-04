Aneel aprova reajuste tarifário médio de 2,80% para a Energisa Sergipe

16/04/2019 | 18:14



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio de 2,80% nas tarifas da Energisa Sergipe, válido a partir de 22 de abril. O reajuste para os consumidores atendidos em baixa tensão será de 3,33%, em média, sendo 3,04% para os consumidores residenciais. Para as tarifas de consumidores atendidos em alta tensão, a alta será de 1,84%.

A quitação antecipada de um empréstimo bilionário, da chamada Conta ACR, e ajustes em rubrica da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) contribuíram para reduzir o reajuste em aproximadamente 4,03%. A Conta-ACR foi um mecanismo de repasse de recursos às distribuidoras para cobertura de custos adicionais e não previstos com a compra de energia no mercado de curto prazo entre fevereiro e dezembro de 2014. A origem desses recursos foi um financiamento feito junto a um pool de bancos e que era amortizado a partir de arrecadação feita na conta de luz. A previsão inicial era de quitação em abril de 2020, mas o governo negociou o pagamento antecipado desse empréstimo, anunciado em março.

Por outro lado, o reajuste foi influenciado pelo aumento do valor da energia das usinas operadas no regime de cotas e pela compensação dos valores de compra de energia não considerados no valor médio concedido na tarifa (CVA Energia) definida no último processo tarifário. A bandeira tarifária contribuiu para reduzir em 4,55% o índice final do reajuste.

A Energisa Sergipe atende 778,9 mil unidades consumidoras localizadas em 62 municípios do Estado de Sergipe.