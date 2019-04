Do Dgabc.com.br



16/04/2019 | 18:09



A atuação de um sistema de baixa pressão próximo do Litoral de São Paulo influenciará as condições de tempo em todas as cidades do Grande ABC nesta quarta-feira.

O dia começa com muitas nuvens e há previsão de chuva a qualquer momento, podendo ser fraca a moderada.

A temperatura tem ligeiro declínio, com máxima prevista de 26º e mínima de 20º.