Débora Nascimento faz desabafo sobre separação com José Loreto: - Fiquei triste como qualquer mulher ficaria

16/04/2019 | 17:11



Débora Nascimento falou mais abertamente sobre a sua separação com José Loreto para a revista Glamour. Em entrevista, a atriz disse que tentou espantar os sentimentos ruins ao focar em sua filha, Bella, que completou um aninho de idade recentemente.

- Eu mantive o foco: minha filha, meu bem-estar, meu trabalho. Não importa o que vem de fora, porque o que vem de fora não é de verdade. Foquei em estar bem pela minha filha. Sou a base e a referência dela. Além disso, me cerquei de pessoas amadas e de verdade.

Débora ainda afirmou que passar por uma crise no casamento aos olhos do público não fez com que ela ficasse mais ou menos triste.

- Tristeza é tristeza. Não se mede tamanho ou motivo. Fiquei triste como qualquer mulher ficaria. E é muito ruim ter que falar isso de novo e voltar nessa questão que eu achei que já tinha encerrado, que era íntima e virou pública.

A artista não respondeu com clareza se está ou não com Loreto.

- Ele é o pai da minha filha e vai ser para sempre. Não foi uma escolha aleatória. É um elo eterno e sou madura o suficiente para entender.

Mas descreveu o que é felicidade para ela.

- Tem um trecho de uma música da Mallu Magalhães que me toca muito e diz: ''a felicidade está nos microssegundos''. Não é? Sou feliz no meu da minha filha. Sou feliz trabalhando com o que amo. Quando olho no espelho e penso: ''Cara, sou uma mulher f**a''. Eu me permito me emocionar, sou verdadeira, estou viva. A felicidade está nas sutilezas. Por isso, não aceito mais nenhum tipo de opressão. Minha busca é pela felicidade.