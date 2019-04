Juíza determina prorrogação de afastamento de Elian Santana até o fim da ação

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/04/2019 | 16:46



A juíza federal Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira determinou a prorrogação da vereadora afastada Elian Santana (SD) até o final da ação. Em primeira decisão a Justiça tinha determinado o afastamento da parlamentar por período de 180 dias, quem vencem no dia 26 de maio.

Principal alvo da Operação Barbour, Elian Santana estava afastada de suas atividades de vereadora desde novembro de 2018.

A parlamentar foi indiciada pela PF por peculato, associação criminosa e fraude previdenciária, além de denunciada pelo MPF (Ministério Público Federal).

As averiguações indicam que Elian usou o gabinete para fraudar o sistema de aposentadoria do INSS. Ela foi presa em novembro, mas conseguiu soltura 18 dias depois.

Em fevereiro, Elian também foi processada pela AGU (Advocacia-Geral da União) com mais três acusados de participação no esquema de aposentadorias especiais a quem não teria direito.

Três requerimentos – do Psol, do MBL e outro do Fórum da Cidadania do Grande ABC – pedem a cassação da parlamentar, baseados na tese de quebra de decoro no cargo.

Suplente

O vereador Vavá da Churrascaria (SD), que assumiu a vaga de Elian Santana, declarou que se sente mais tranquilo no cargo após a decisão judicial.

“De alguma forma, nunca me senti como vereador de fato. Agora posso trabalhar com mais tranquilidade e passar tranquilidade para meus assessores que achavam que poderiam sair a qualquer momento”, afirmou Vavá.

Na eleição de 2016, Vavá ficou como primeiro suplente do SD após receber 1.734 votos. Elian, por sua vez, recebeu 4.581 votos e confirmou o segundo mandato.