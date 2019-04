Peça aborda problemas em concurso de miss Brasil

Vinícius Castelli



17/04/2019 | 07:28



De forma divertida, assuntos pertinentes viram pauta e são abordados no palco por meio do espetáculo teatral Miss Brasil Sou Eu, opção da agenda do Teatro Municipal de Santo André (Praça IV Centenário) no sábado, a partir das 20h. As entradas custam de R$ 25 a R$ 50 (www.bilheteriaexpress.com.br).

Com texto e direção de Ronaldo Ciambroni, a peça mostra como um evento, que deveria ser tranquilo, como a disputa pela vaga de miss Brasil, acaba virando confusão. No palco os atores vivem o separatismo da miss Rio Grande do Sul e o regionalismo de miss Paraíba, além da a hostilidade entre as misses São Paulo e Rio de Janeiro. Para piorar, a pessoa que deveria passar a faixa para a próxima miss, por conta do ego, não o faz.