Irmãos? Veja 16 carros diferentes com nomes iguais

Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt: no Brasil, ele é um sedã compacto crescido. Nos Estados Unidos, porém, ele era um sedã com proposta mais esportiva, tendo também uma versão cupê

Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt: no Brasil, ele é um sedã compacto crescido. Nos Estados Unidos, porém, ele era um sedã com proposta mais esportiva, tendo também uma versão cupê

Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt: no Brasil, ele é um sedã compacto crescido. Nos Estados Unidos, porém, ele era um sedã com proposta mais esportiva, tendo também uma versão cupê

Foto: Divulgação Chevrolet/Opel Kadett: No Brasil, o Kadett só chegou com este nome em 1989. Porém, está era a quinta geração do modelo. A terceira geração também foi vendida no mercado brasileiro, mas como Chevette

Foto: Divulgação Chevrolet/Opel Kadett: No Brasil, o Kadett só chegou com este nome em 1989. Porém, está era a quinta geração do modelo. A terceira geração também foi vendida no mercado brasileiro, mas como Chevette

Foto: Divulgação Na Inglaterra, a situação do Kadett é ainda mais confusa. Por lá, ele nunca teve este nome, sendo sempre chamado de Astra pela Vauxhall, que foi justamente o nome do sucessor do Kadett

Foto: Divulgação Na Inglaterra, a situação do Kadett é ainda mais confusa. Por lá, ele nunca teve este nome, sendo sempre chamado de Astra pela Vauxhall, que foi justamente o nome do sucessor do Kadett

Foto: Divulgação Na Inglaterra, a situação do Kadett é ainda mais confusa. Por lá, ele nunca teve este nome, sendo sempre chamado de Astra pela Vauxhall, que foi justamente o nome do sucessor do Kadett

Foto: Divulgação Na Inglaterra, a situação do Kadett é ainda mais confusa. Por lá, ele nunca teve este nome, sendo sempre chamado de Astra pela Vauxhall, que foi justamente o nome do sucessor do Kadett

Foto: Divulgação Chevrolet Monza: vendido no Brasil entre 1982 e 1996, o veículo era bem diferente do vendido nos Estados Unidos

Foto: Divulgação Chevrolet Monza: vendido no Brasil entre 1982 e 1996, o veículo era bem diferente do vendido nos Estados Unidos

Foto: Divulgação Citroën C2: vendido na Europa como um hatch compacto original, na China ele era uma versão do Peugeot 206

Foto: Divulgação Citroën C2: vendido na Europa como um hatch compacto original, na China ele era uma versão do Peugeot 206

Foto: Divulgação Dodge Dart: vendido no Brasil e nos Estados Unidos como um cupê grande nos anos 1960 e 1970, ele voltou em 2012 como um derivado do Fiat Viaggio

Foto: Divulgação Dodge Dart: vendido no Brasil e nos Estados Unidos como um cupê grande nos anos 1960 e 1970, ele voltou em 2012 como um derivado do Fiat Viaggio

Foto: Divulgação Fiat Bravo: sua primeira encarnação foi vendida no Brasil apenas na versão de 4 portas, que levava o nome Brava. Descontinuado em 2000 na Europa, ele voltou como sucessor do Stilo em 2007, mas como um modelo completamente novo

Foto: Divulgação Fiat Bravo: sua primeira encarnação foi vendida no Brasil apenas na versão de 4 portas, que levava o nome Brava. Descontinuado em 2000 na Europa, ele voltou como sucessor do Stilo em 2007, mas como um modelo completamente novo

Foto: Divulgação Fiat Strada: picape mais vendida do Brasil, seu nome também batizou um hatch europeu nos anos 1970

Foto: Divulgação Fiat Strada: picape mais vendida do Brasil, seu nome também batizou um hatch europeu nos anos 1970

Foto: Divulgação Ford Courier: vendida no Brasil como uma picape compacta, na Austrália ela era uma picape maior, do porte da Ranger

Foto: Divulgação Ford Courier: vendida no Brasil como uma picape compacta, na Austrália ela era uma picape maior, do porte da Ranger

Foto: Divulgação Ford Fusion: o sedã de origem mexicana era uma espécie de minivan derivada do Fiesta na Europa

Foto: Divulgação Ford Fusion: o sedã de origem mexicana era uma espécie de minivan derivada do Fiesta na Europa

Foto: Divulgação Ford Fusion: o sedã de origem mexicana era uma espécie de minivan derivada do Fiesta na Europa

Foto: Divulgação Ford Galaxy: este foi o nome dado para o Versailles na Argentina. Anos depois, este nome passou a ser utilizado em uma van da marca

Foto: Divulgação Ford Galaxy: este foi o nome dado para o Versailles na Argentina. Anos depois, este nome passou a ser utilizado em uma van da marca

Foto: Divulgação Jeep Renegade: um dos SUVs mais vendidos do Brasil, o modelo utiliza um nome bem mais antigo, que foi usado em algumas versões do Jeep CJ

Foto: Divulgação Jeep Renegade: um dos SUVs mais vendidos do Brasil, o modelo utiliza um nome bem mais antigo, que foi usado em algumas versões do Jeep CJ

Foto: Divulgação Peugeot 207: ele nada mais era que uma versão reestilizada do 206 no mercado brasileiro. Porém, recebeu o nome de seu sucessor europeu, que era um carro maior e mais refinado

Foto: Divulgação Peugeot 207 (Europa)

Foto: Divulgação Peugeot 207 (Brasil)

Foto: Divulgação Peugeot 207 (Europa)

Foto: Divulgação Achou que este era o único Volkswagen Fox? Achou errado. A versão de importação do Voyage para os Estados Unidos foi o primeiro a utilizar este nome nos anos 1980

Foto: Divulgação Volkswagen Fox (Estados Unidos)

Foto; Divulgação Este também não foi o único Volkwagen Pointer da história. O Gol recebeu este mesmo nome na Rússia e no México

Foto: Divulgação Volkswagen Pointer (Rússia e México)

Foto: Divulgação Volkswagen Santana: o sedã saiu de linha no Brasil em 2006, mas segue sendo vendido na China. Só que ele não tem mais nenhum vínculo com o modelo brasileiro. Agora ele é um outro carro, que tem um porte semelhante ao do VW Virtus