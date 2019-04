Conheça os encantos da Baía de Setúbal, em Portugal

Redação



16/04/2019 | 16:18

A apenas 50 quilômetros de Lisboa, em Portugal, está localizada a Baía de Setúbal, local que atrai diversos turistas. Sua paisagem exibe algumas belezas naturais únicas, como o encontro entre o rio Sado e as águas do Oceano Atlântico.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

O lado sul da baía faz parte da região do Alentejo, e abrange algumas localidades que valem a visita, como a Península de Troia e Comporta. Repleto de praias, o destino é popular no verão, mas tem muito a oferecer em qualquer estação do ano.

Encantos da Baía de Setúbal, em Portugal

As águas da região são povoadas por golfinhos, que podem ser observados em agradáveis passeios de barco. Além disso, o local é convidativo para esportes náuticos. Kitesurfe, windsurfe, canoagem, vela e mergulho são apenas algumas das opções – há muitas empresas que ensinam os turistas que nunca tentaram essas atividades. Em terra, a natureza chama a atenção, permitindo caminhadas, passeios a cavalo e observação de pássaros.

A região conta ainda com boas opções de hotel, com diversos estabelecimentos cinco estrelas, como o Troia Design Hotel e o Sublime Comporta. De quebra, a culinária de qualidade, tanto em restaurantes de cozinha tradicional alentejana quanto em opções contemporâneas de alta gastronomia, conquista o coração do viajante.

Atrações nas proximidades

Na península de Troia, talvez o local mais famoso da baía, existem incríveis ruínas romanas, uma encantadora marina, um cassino para curtir boas noitadas e um ótimo campo de golfe para os amantes do esporte. Mais ao sul está Comporta, uma vila charmosa com casinhas caiadas de branco, emolduradas por dunas e campos de arroz.

A praia da Comporta tem areia branquinha e água bem azul, tão transparente que nem parece o Atlântico. Já sua vizinha, a praia do Carvalhal, está em um vale profundo e é atravessada por um pequeno riacho que corre até o mar, Já a praia do Pego é lar do restaurante Sal, eleito em 2016 o melhor bar de praia do mundo pela Condé Nast Traveller.

A menos de meia hora dali está Melides, onde há praia e bons petiscos. Mais para o interior está Grândola, uma típica cidade alentejana, tranquila e cordial. Por fim, há Alcácer do Sal, com um rico patrimônio, como seu Centro Histórico, a Cripta Arqueológica do Castelo e o próprio castelo, com sua impressionante arquitetura de estilo islâmico.