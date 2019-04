Casa da Palavra abre inscrições para oficina de Libras

Miriam Gimenes



17/04/2019 | 07:59



A Língua Brasileira de Sinais é um conjunto de formas gestuais utilizado por deficientes auditivos para a comunicação entre eles e outras pessoas, sejam surdas ou ouvintes. E quem quiser se aprofundar nesta prática pode fazer as inscrições na Casa da Palavra Mário Quintana, em Santo André.

É que no espaço, que acaba de ganhar nova coordenação com Sonia Varuzza, vai ministrar, a partir do dia 29, oficina de Libras. As aulas serão todas segunda e quarta, às 17h. “Não será cobrada mensalidade, mas ao final de cada aula o aluno poderá contribuir com a quantia que quiser”, explica Sonia. Em breve funcionarão da mesma forma as oficinas de línguas, também ministradas no local.

As inscrições poderão ser feitas na Casa (Praça do Carmo, 171), de segunda a sexta, das 9h às 17h. Mais informações no telefone 4427-7701.