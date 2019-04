Personagens de Caio Castro e Malvino Salvador terão um caso em A Dona Do Pedaço

16/04/2019 | 15:11



Falta pouco para O Sétimo Guardião chegar ao fim! E a novela das nove dará lugar para A Dona Do Pedaço, trama que estreia no dia 20 de maio e que contará com a presença de Caio Castro e Malvino Salvador no elenco. Pois eles prometem dar o que falar no folhetim, já que, segundo o jornal Extra, os personagens dos atores terão um caso amoroso.

Eles entrarão na trama como héteros, mas no decorrer da novela viverão um romance em segredo. O personagem de Caio, o boxeador Rock, até namora Fabiana, papel de Nathalia Dill. E o de Malvino, Agno, é casado com Lyris, a quem Deborah Evelyn dá vida, e pai da adolescente Cássia, personagem de Mel Maia.

Rock conhece a namorada na academia e posta fotos sem camisa nas redes sociais para ganhar suplementos, enquanto Agno é um empresário. Eles se envolvem achando que o outro tem dinheiro.

Promete, né?