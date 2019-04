Giovanna Ewbank chora e briga com Bruno Gagliasso em festa

16/04/2019 | 15:11



Todo casal tem seus problemas, não é? E parece que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tiveram um desentendimento recentemente. Segundo informações do jornal Extra, Giovanna estava sozinha na festa de aniversário de Thaila Ayala no último domingo, dia 14, quando começou a chorar em uma conversa com Ícaro Silva. Bruno ainda não tinha chegado ao local, mas quando apareceu, não fez questão nem de cumprimentar a esposa. Tenso, hein?

Felizmente, tudo parece ter se resolvido. Bruno e Giovanna foram para um cantinho em um determinado momento e conversaram. Depois, os dois ficaram de boa. O ator tinha acabado de chegar de uma outra festa de aniversário - a de sua mãe, Lúcia Gagliasso, que não fala mais com a nora desde que ela brigou com Thiago Gagliasso em outubro do ano passado.

Ainda na festa de Thaila, Isis Valverde

amarrou um balão no marido, André Resende, e brincou dizendo 'O mundo é das mulheres, eu na pista e ele no canto quietinho!' A atriz foi a sensação da pista de dança. Já a aniversariante não desgrudou do noivo, Renato Góes, e os dois encantaram os convidados com todas as demonstrações de amor e carinho. Que noite!