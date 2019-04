Após desabafo, Whindersson Nunes cancela shows e revela que passará por cirurgia de urgência

16/04/2019 | 15:11



Whindersson Nunes recentemente fez um relato dizendo que está com depressão, preocupando seguidores e amigos famosos, inclusive a esposa Luísa Sonza. De acordo com o jornal Extra, o humorista está tratando de uma estafa, e por isso cancelou todos os seus shows até agosto!

A única apresentação que não foi cancelada foi a que Whindersson fará no dia 3 de agosto em Juiz de Fora, Minas Gerais. Além disso, ele também cancelou compromissos comerciais e irá dar um tempo das redes sociais.

Mas não é só isso. Além dos problemas psicológicos, Whindersson também revelou que terá que passar por uma cirurgia na região do cóccix. A notícia foi dada em tom bem humorado no Instagram do artista e seguida de uma foto onde ele aparece com o bumbum de fora. A causa exata da doença não foi dita.

Vou operar o tóba daqui há 25 minutos, tô falando sério! Tava sentindo uma dor na beirada do forébis, fui no médico ele disse que tinha que operar urgente! Mas era só o que me faltava! Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é! Mas enfim, meus amigos, vocês devem ter visto no Twitter ou na TV que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo logo tô de volta cheio de história pra contar! Quero contar pra vocês o que vi pelo mundo, quero voltar com força total pra fazer o que eu mais gosto que é sorrir! Espero que vocês aguardem meu retorno, amo muito vocês, mas pra estar bem pra vocês preciso estar bem comigo mesmo! Obrigado por todo carinho mandado a mim nos últimos dias, cada um, cada oração, cada mensagem, vocês são incríveis, quero ser como vocês! É rapidinho, já já eu volto!

Eita! Tomara que ele se recupere logo, né?