Buscas por smartphones chineses aumentam 253% no Brasil

16/04/2019 | 15:18

Um levantamento feito pelo Zoom, site comparador de preços e produtos, revela que as buscas pelos celulares das duas principais fabricantes chinesas Xiaomi e Huawei não param de crescer. A procura cresceu 253% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os modelos da Xiaomi apresentaram aumento de 254% no último trimestre e o Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite ainda ficou na sexta posição no ranking dos celulares mais pesquisados no mês de março. Já as buscas por modelos da marca Huawei cresceram 195% no primeiro trimestre de 2019.

“É importante lembrar aos interessados que, por não estarem oficialmente presentes no país, a maioria dos smartphones chineses não conta com garantia ou assistência técnica oferecidas pelas fabricantes. No máximo, é possível adquirir a garantia oferecida pelas lojas revendedoras, que importam os aparelhos. Mas, normalmente, essa garantia tem um custo extra”, aponta Soares.

Esse panorama está mudando lentamente. Recentemente, a empresa DL anunciou que será distribuidora oficial da marca Xiaomi no Brasil. A estratégia inicial foi pautada na comercialização de dois celulares: Redmi Note 6 Pro e Pocophone F1, por meio do canal varejista. A companhia também ficará responsável pela execução do pós-venda desses modelos, suporte técnico especializado, garantia estendida e nota fiscal.

A Huawei também divulgou que, no próximo mês, chegam ao Brasil os modelos P30 Pro e o P30 Lite, marcando o retorno da empresa ao mercado brasileiro de smartphones. Esses dois modelos terão suporte técnico e garantia da própria marca.

