Cozinheiro que conseguiu emprego após aparecer na TV pediu demissão após 1 semana

16/04/2019 | 14:33



Bruno Coutinho, cozinheiro que ficou conhecido por ter sido o primeiro a chegar em uma fila de oportunidades de trabalho para desempregados no Vale do Anhangabaú em 26 de março, revelou que pediu demissão uma semana após conseguir um emprego após participar de um programa na TV naquele dia.

Na ocasião, Bruno chamou atenção dos jornalistas Zelda Mello e Rodrigo Bocardi, da Globo, e chegou a conversar ao vivo com Ana Maria Braga, de quem é fã, durante o Mais Você. Ela chegou a convidá-lo para participar de seu programa.

Mais tarde no mesmo dia, o cozinheiro foi chamado para preparar um prato no Melhor da Tarde, apresentado por Catia Fonseca, na Band. Na ocasião, recebeu uma oferta de Melchior Neto para trabalhar no restaurante Gema, na cidade de Santo André.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Bruno contou que não ficou muito tempo no trabalho: "Fiquei só sete dias lá. Uma semana. Saí de lá porque estou correndo atrás de oportunidades melhores."

Segundo o cozinheiro, a intenção é trabalhar com eventos próprios - e garante ter oito já agendados. "Eu cobro em torno de R$ 1.500 para cada jantar que faço, para até 50 pessoas. Esse valor inclui o meu cachê e o de minha equipe", afirmou.