Britney Spears poderá deixar o showbiz definitivamente

16/04/2019 | 14:11



Lembra que Britney Spears se internou em uma clínica de reabilitação para conseguir lidar com o estado de saúde de seu pai, Jamie Spears? Então, pelo visto a situação está mais tensa do que se imaginava, já que, de acordo com uma matéria publicada pelo site britânico Mirror, a Princesinha do Pop estaria planejando colocar um ponto final na carreira para conseguir lidar com esta situação.

A publicação contou que a cantora tem refletido bastante e pode ter sido esse o motivo que a motivou a tomar a decisão de parar de trabalhar:

Enquanto ela está sofrendo para se conformar com a ideia de não ter seu pai por perto um dia, Britney tem posto em uma balança o que realmente é importante em sua vida.

Também foi dito que, assim como seu namorado, amigos próximos à estrela estão demonstrando apoio à ela:

Eles acreditam verdadeiramente que ela poderia sair do show business para o próprio bem, porque sem o pai dela para incentivá-la ou para influenciá-la naquilo que ela faz, ela poderia ser capaz de ter controle da própria vida de novo.

O The Mirror contou ainda que a importância do pai de Brit na vida dela é imensa, já que foi ele quem ajudou a cantora a superar o período turbulento que ela enfrentou em 2007. Por isso, não é de se estranhar que após quase perdê-lo por conta de uma doença, ela tenha tomado decisões relacionadas a ele e sua carreira.

Tomara que ela e a família consigam passar por esse momento delicado!