Após polêmica com Paula do BBB 19, Juliana Paes e Susana Vieira rebatem críticas de internautas

16/04/2019 | 12:11



O Big Brother Brasil pode até ter acabado, mas as polêmicas envolvendo a vencedora Paula não param. Depois de Juliana Paes postar uma foto com a sister nas redes sociais, ser criticada pela imagem e apagar o clique, a atriz respondeu um internauta explicando o porquê de ter feito o post.

Ao ler em outra foto sua o comentário Poxa, Ju, que decepção, dando espaço para alguém que ofendeu a tua própria religião, além das frases racistas", escreveu um internauta, ela escreveu:

Tony, querido...Não sei o que foi dito por ela, nem preciso saber! Se foi ofensivo, ela mesma terá a chance de aprender e se retratar, se assim julgar necessário...A vida está aí pra isso! Aprender...E afinal, quem sou eu pra julgar? Ela me tratou com carinho e eu retribuí na justa medida! Sigo a máxima de Chico Xavier: 'Aos outros, eu dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor.

Susana Vieira foi outra que também usou as redes sociais para falar sobre Paula e se viu atacada por muitas pessoas. Em resposta, depois da vitória da sister, ela deixou um comentário para a loira:

Fui muito ofendida e xingada por votar em você! Fiquei pasma com as pessoas e o ódio. Mas Deus mostrou que a gente é a maioria dos brasileiros estava certa! Seja bem feliz! Eu sou do mato, eu sou forte!

E agora quem também está recebendo críticas nas redes por ter postado uma foto com Paula é Ana Maria Braga. Isso porque ela e Alan foram ao seu programa na última segunda-feira, dia 15, o que fez a apresentadora compartilhar o clique. Seus seguidores, no entanto, não perdoaram.

Um escreveu Gosto muito do programa, mas quando eu vi que tinha essa racista, mau caráter troquei na hora de canal..... Tenho ranço dessa Paula, nojo. ECA. Só ganhou porque a Globo deu um jeitinho por baixo dos panos nesse BBB de m***a, BBB de b***a... Pior edição de todas os tempos, que deu o prêmio pra pior pessoa que teve dentro da casa.... Ranço da Globo. Também por isso o BRASIL não vai pra frente. Já outro disse Medo da humanidade.

Eita, parece que essa polêmica ainda vai longe, né? Lembrando que Paula foi intimada a depor por suas atitudes dentro da casa, sendo acusada de intolerância religiosa, o que aconteceu na última segunda.