16/04/2019 | 12:11



A atriz Georgia Engel, conhecida por seus papéis marcantes nas sitcoms The Mary Tyler Moore Show e Raymond e Companhia, morreu aos 70 anos de idade no dia 12 de abril.

A notícia de sua morte foi confirmada pelo The News York Times, que esteve em contato com um amigo da atriz, John Quilty. Segundo ele, a norte-americana era adepta da Ciência Cristã, doutrina que recomenda que seus seguidores se recusem a consultar médicos convencionais, e a causa da morte não foi confirmada.

A atriz também fez participações recentes em The Office, Two and a Half Men e One Day at a Time.