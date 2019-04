Microsoft garante que você não precisa mais remover o pen drive com segurança

Da Redação



16/04/2019 | 12:18

Ver alguém puxar o pen drive da porta USB do computador sem antes “removê-lo com segurança” já chocou muita gente. Isso porque a Microsoft sempre deu diversos avisos a respeito dos riscos de os arquivos se corromperem caso alguma informação ainda estivesse em processo de transferência. Mas, recentemente, a empresa confirmou que esses dias de terror acabaram nas versões mais recentes do Windows 10.

O Windows 10 ganhou um recurso chamado quick removal (ou remoção rápida), que permite que o usuário retire o pen drive da porta USB a qualquer momento sem correr riscos de corromper arquivos — desde que, lógico, não se esteja no meio de uma grande transferência de dados. A função se tornou padrão a partir da versão 1809 do sistema operacional.

Na prática, o recurso quick removal evita que o sistema fique constantemente gravando informações no pen drive inserido. Por isso, permite a remoção a qualquer momento e sem estresse.

