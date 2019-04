Ex-São Paulo, zagueiro Xandão despista sobre acerto com Guarani para a Série B

16/04/2019 | 12:00



Após o título do Red Bull Brasil no Troféu do Interior do Campeonato Paulista com a vitória, nos pênaltis, contra a Ponte Preta, o zagueiro Xandão, ex-São Paulo, tratou de esfriar os ânimos dos torcedores do Guarani. O defensor revelou que existe uma conversa, mas que a negociação ainda está longe de ser concretizada.

"Apesar de não ter jogado muito, eu também quero desfrutar deste título com a minha equipe porque somos todos um grupo. É de conhecimento público que existe uma conversa (com o Guarani), mas ainda não há nada definido e vamos aguardar os próximos dias", disse Xandão, em entrevista à rádio Bandeirantes.

Além de Xandão, o Guarani está muito próximo de fechar com o atacante Deivid, também do Red Bull Brasil. A expectativa de contar com a dupla na Série B do Campeonato Brasileiro é boa assim como Vitor Feijão, que disputou o último Campeonato Cearense pelo Ceará.

GOLEIRO - O Guarani recebeu a confirmação do Bangu do empréstimo do goleiro Paulino, de 27 anos, que renovou com o clube carioca até 2020. O atleta foi revelado pelo São Bernardo e passou pelo Audax-SP e Audax Rio. Ele brigará por posição com Klever, Giovanni Santos e Passareli.

O Guarani estreia na Série B diante do Figueirense no próximo dia 27, um sábado, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).