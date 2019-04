Do Diário do Grande ABC



16/04/2019 | 11:47



(São Paulo) - Depois de ser massacrado pelo Santos, o Corinthians fez um jogo conveniente contra o São Paulo. Foi para o Morumbi pensando em Itaquera. Essa foi a tônica do discurso de Fábio Carille. Para ele o seu time melhorou em relação à partida anterior e vai decidir o Paulistão em casa, com o apoio do seu torcedor.

O empate era exatamente o resultado que pareceu estar nos planos corintianos. O São Paulo teve mais posse de bola, criou mais oportunidades e se não fosse o VAR poderia ter vencido o jogo.

O resultado final foi injusto com o Tricolor, que sentiu demais a falta de um atacante. Gonzalo Carneiro jogou muito mal no primeiro tempo e com certeza deverá ir para o banco de reservas. É provável que Cuca treine seu time com dois meias atuando mais avançados. Pablo não vai se recuperar até domingo.

O Corinthians terá de ser mais ofensivo na sua casa. Mas Carille tem uma característica e não sei se mudará esse estilo cauteloso que prevalece nos seus esquemas. O jogo decisivo deverá ter um duelo tático interessante. Pode até parecer que há uma pequena vantagem para o Corinthians. No entanto o São Paulo está mais vivo do que nunca. E se acertar a mão ou o pé poderá ganhar o título em Itaquera.



VAR



A tecnologia evita erros e injustiças da arbitragem e auxilia o futebol a ser mais coerente. Mas os responsáveis pelo VAR estão fazendo tantas trapalhadas que os torcedores não sabem mais o que pensar.

Em Minas o Cruzeiro ganhou do Atlético com falhas do VAR. Em São Paulo o Tricolor não teria tido um pênalti marcado porque o aparelho não acusou Ralph desviar a bola com a mão. E o possível pênalti em Wagner Love? Apesar do alegado impedimento do atacante, nada foi marcado pelo VAR.

Pior ainda é que as decisões da arbitragem estão demorando muito. As vezes até quatro, cinco minutos. Não há quem aguente. E os árbitros não têm acrescido o tempo de paralização nos descontos.

Alguma coisa precisa ser feita. Porque já há gente indicando que com esses erros grotescos é melhor voltar aos tempos do fogão a lenha.