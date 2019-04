Testamos: bem comum, Moto G7 tem tela incrível e custa R$ 1.600

Beatriz Ceschim



16/04/2019 | 12:18

Recentemente, a Motorola lançou mais uma família de smartphones, a Moto G7. O modelo que dá nome a essa geração, o Moto G7, tem como destaque uma tela super cumpridora, ótima para ver vídeos e seriados. Além disso, o aparelho tem um conjunto de câmeras e áudio muito bom. Por outro lado, o celular não tem nenhum grande diferencial, e é apenas mais um Motorola no mercado.

Fotografia

Um dos pontos positivos do Moto G7 é o conjunto fotográfico. Com duas câmeras traseiras de 12 Megapixels e 5 Megapixels, e uma frontal de 8 Megapixels, o aparelho ainda conta com a função manual, que permite capturar fotografias com foco muito bom — apesar de um pouco amareladas.

Além disso, o foco das câmeras traseiras permite fazer fotos com o fundo desfocado, que são tendência no Instagram. O dispositivo também vem com as funções Detector de Sorrisos, Time-Lapse, Câmera Lenta e Cinemagraph (criador de gifs).

Raio-X

Nome: Moto G7

Sistema operacional: Android Pie 9.0

Tela: 6.4’’ HD+ (1080X2270)

Armazenamento: 64 GB

Memória RAM: 4 GB

Processador: Snapdragon 632 Octa-Core 1.8 GHz

Câmeras: 12 Mpixel+ 5 Mpixel (traseiras) e 8 Mpixel (frontal)

Dimensões: 157 x 75.3 x 7.92 mm

Peso: 174 gramas

Bateria: 3.000 mAh

O que anima: duração da bateria, conjunto fotográfico, tela Max Vision Full HD+

O que decepciona: preço, não tem grandes diferenciais

Preço: R$ 1.599

Site oficial: https://bit.ly/2uuCaCn



Funcionamento geral

Outra característica favorável do Moto G7 é a tela Max Vision Full HD+ de 6.4 polegadas, que proporciona imagens nítidas com cores bem intensas. O tamanho também é ótimo para ver filmes, séries e jogar games. O conjunto de áudio completa a experiência com sua ótima qualidade — tanto no fone da Motorola, quanto com áudio externo.

Além do fone de ouvido e o carregador Turbo Power, uma capinha transparente e borrachinhas extra para o fone acompanham o aparelho na caixa. O dispositivo é vendido nas cores Ônix (preto metálico) e Polar (branco acinzentado).

Durante os testes do 33Giga, a bateria se mostrou cumpridora. Após duas horas e meia de reprodução de vídeos no YouTube com o brilho alto, a carga reduziu 26%. Com uso moderado, o aparelho funciona durante dois dias afastado da tomada. Já o carregador Turbo Power recarrega a bateria inteira em uma hora.

Apesar da experiência geral ser legal, o smartphone tem alguns pontos negativos. Um deles é o preço sugerido de R$ 1.599. No mercado, existem vários outros dispositivos que propiciam mais vantagens do que o Moto G7 quando o assunto é custo-benefício (como o OnePlus 6, que tem o dobro de armazenamento (128GB) e caprichados 8GB de memória RAM).

