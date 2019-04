Andreenses esgotam ingressos para decisão em Diadema

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/04/2019 | 11:13



Atualizada às 11h20

Os torcedores de Santo André que não compraram ingressos para a segunda partida da semifinal da Série A-2, domingo, às 11h, contra o Água Santa, no Inamar, em Diadema, terão de assistir ao jogo pela televisão. A diretoria do Ramalhão nem chegou a colocar os bilhetes à venda na sede do clube e esgotou o lote de 226 entradas à disposição dos visitantes.

Do total, 126 foram comprados pela internet e o restante adquirido por grupos de torcedores formado por conselheiros e integrantes das torcidas organizadas.

Fãs do Santo André cobram o clube por mais ingressos, já que na partida de ida, sábado, no Bruno Daniel, o Ramalhão cedeu 1.089 bilhetes aos torcedores do Água Santa. A diretoria andreense solicitou mais um lote de ingressos o que foi negado pelo Netuno, mesmo com o setor 3, onde ficam os torcedores visitantes, tendo capacidade para 970 pessoas segundo laudo técnico de engenharia protocolado na Federação Paulista.

A expectativa para a partida é grande porque pode pode garantir o acesso do Santo André, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença que vai à final e também garante vaga na elite do Paulistão em 2020. Ao Água Santa só resta vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar.